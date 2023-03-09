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    Багдат Мусин встретился с посланником генсека ООН по вопросам технологий

    9 Марта 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях мероприятий в ООН министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин встретился с заместителем генерального секретаря ООН, Посланником Генсекретаря по вопросам технологий – Амандипом Сингх Гиллом и главой Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы МЦРИАП.

    В беседе с заместителем генсекретаря ООН были затронуты вопросы цифрового развития Казахстана. Багдат Мусин рассказал Амандипу Гиллу о том, какие меры предпринимают в Казахстане в сфере цифровизации, в том числе – о программе TechOrda и подготовке IT-специалистов, разработке платформы GovTech, а также внедрении системы «Invisible Government» с фокусом на человекоцентричность.

    «Кроме того, обсудили развитие искусственного интеллекта как одного из ключевых приоритетов, и мы продемонстрировали наш кейс со Smart Data Ukimet. Также я рассказал об идее создания Центра цифровых решений для устойчивого развития, который сосредоточит свои функции не только на предоставлении пакетов цифровых решений, связанных с общенациональным использованием передовых цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейны, но и будет предложить такие рекомендации другим странам, где это применимо», - сообщил глава МЦРИАП.

    В ходе встречи с главой Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, по словам Багдата Мусина, были обсуждены возможности вклада нашей страны в развитие других стран, где цифровизация находится не на высоком уровне. Министр подтвердил готовность Казахстана присоединиться к инициативе GovStack, которая предполагает продвижение казахстанских продуктов в опенсорз формате другим странам.

    «Также обсудили наш опыт по отработке стиков дистанционного зондирования Земли и пришли к мнению, что этот опыт тоже надо распространять среди других стран. Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с реализацией задач по обеспечению покрытия связью территории нашей страны», - отметил Багдат Мусин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Цифровой Казахстан
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