Багдат Мусин встретился с посланником генсека ООН по вопросам технологий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях мероприятий в ООН министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин встретился с заместителем генерального секретаря ООН, Посланником Генсекретаря по вопросам технологий – Амандипом Сингх Гиллом и главой Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы МЦРИАП.

В беседе с заместителем генсекретаря ООН были затронуты вопросы цифрового развития Казахстана. Багдат Мусин рассказал Амандипу Гиллу о том, какие меры предпринимают в Казахстане в сфере цифровизации, в том числе – о программе TechOrda и подготовке IT-специалистов, разработке платформы GovTech, а также внедрении системы «Invisible Government» с фокусом на человекоцентричность.