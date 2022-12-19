Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Причину плохого качества интернета в некоторых школах объяснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По интернету в школах проблема на самом деле простая. Если любая организация готова платить за интернет по рыночному тарифу, то, конечно, проведут этот интернет. Понятно, что эта организация или юридические лица платят по высокому тарифу и операторы готовы их обслуживать», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы депутатов на правительственном часе в Мажилисе.

Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности также остановился на ситуации с плохим качеством интернета конкретно в школах.

«В школах ситуация какая, мы недавно на заседании Правительства разбирали этот вопрос, акиматам дали четкое поручение. Получается, что когда бюджет за интернет доходит до школ, он доходит, например, за 20 мегабит по стандарту, а директор школы экономит и платит за 8 мегабит в секунду. Соответственно, ему подают за 8 мегабит, это первая проблема. Вторая проблема, это разводка внутри школы. То есть оператор модем ставит лишь для одного компьютера. В основном это в кабинете бухгалтера и директора, а во всей школе интернета нет», - добавил Багдат Мусин.

Ранее сообщалось, что в 20 городах Казахстана начнутся работы по подключению мобильной сети 5G.



