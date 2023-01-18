Багдат Мусин сообщил подробности переговоров в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби на полях инвестиционного казахстанско-эмиратского бизнес-форума министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин провел переговоры с руководством компании Group42. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В ходе двусторонней встречи Главы государства с Group 42 в рамках форума «Digital Bridge-2022» в сентябре прошлого года были достигнуты договоренности по развитию сотрудничества с компанией по ряду перспективных направлений. Обсудили реализацию совместных проектов и планы на текущий год. Планируем сосредоточиться на проектах в области анализа больших данных, искусственного интеллекта и прогнозирования. Также, в рамках реализации Меморандума между нашим министерством и G42, подписано соглашение между Astana Hub и компанией Presight.AI (входит в группу G42), направленное на развитие венчурного финансирования в Казахстане. Кроме того, в рамках соглашения @presightai будет оказывать содействие стартап-проектам из Казахстана, стран Центральной Азии, Азербайджана и Монголии в выходе на рынки Ближнего Востока и Африки», - сообщил Багдат Мусин в Instagram.

По словам министра, есть договоренность, что первый Demo Day с Presight.AI состоится уже в первом квартале текущего года.

«Более того, в рамках реализации поручений Главы государства по развитию и увеличению транзитного потенциала страны, в т.ч. через цифровизацию и обеспечению прозрачности всех процессов, в ОАЭ провел встречу с руководством холдинга Abu Dhabi Ports и подробно ознакомился с деятельностью компании. Отличительной особенностью холдинга является экосистемный подход к организации логистики и создании «единого окна», объединяющего цифровизацию, СЭЗ, логистику, морские порты, аэропорты и наземный транспорт. В онлайн-режиме нам показали систему прослеживаемости морских судов и контейнеров, позволяющей на каждом этапе следования отслеживать все процессы, включая таможенную отчистку и другие процедуры. Договорились проработать возможность реализации такого же подхода в Казахстане. Уверен, переход к полноценной цифровой системе («Единому окну») в транспортно-логистической сфере позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал страны», - резюмировал Б. Мусин.

Фото: instagram.com/bagdatmussin



