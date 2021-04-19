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    Багдат Мусин рассказал о переговорах со SpaceX

    19 Апреля 2021, 22:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о переговорах со SpaceX, передает МИА «Казинформ».

    «С конца марта мы ведем переговоры со SpaceX, провели несколько онлайн-встреч с Мэттом Ботвиным, директором SpaceX по связям с государственными регуляторами. Есть несколько направлений в которых нам интересно сотрудничество. Цель министерства– обеспечить интернетом каждый населенный пункт в Казахстане. Есть предварительные договоренности размещать станцию телепорта вблизи Алматы и подключить на тесты до пяти населенных пунктов. Количество точек в самих селах будем уточнять по мере проработки организационных вопросов. По мере появления новостей буду делиться в социальных сетях. Как только будет полное понимание и договоренности, в какую сторону движемся – выдадим совместный со SpaceX пресс-релиз для СМИ», - сообщил Багдат Мусин в Facebook .

    По словам министра, системой Starlink полностью обеспечено покрытие территории США, Канады и стран Европы. Сейчас на орбите расположены около 1400 спутников компании «SpaceX».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Интернет Цифровой Казахстан
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