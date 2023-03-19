Багдат Мусин: Процесс голосования должен быть прозрачным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр объяснил, почему выборы не проходят в цифровом формате.

«Наблюдатели видят весь процесс, как это происходит. Вечером они могут убедиться, посмотреть – сколько бюллетеней было, порванные или не порванные, подделанные или нет. Если это все будет в электронном виде, как они будут наблюдать? Тогда все наблюдатели должны быть специалистами сферы IT. Сам процесс голосования должен быть прозрачным. Я понимаю, как сделать технически, чтобы была соблюдена информационная безопасность, чтобы были соблюдены все процессы, чтобы было видно, что все нормально проходит. Но тогда меняется сам принцип – все наблюдатели должны быть программистами», - сказал Багдат Мусин журналистам.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.