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    Багдат Мусин пообещал выписать штрафы на 4 млрд тенге сотовым операторам

    25 Июля 2023, 17:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности пообещал журналистам выписать около 4 млрд тенге штрафа сотовым операторам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, когда размер штрафов был мизерным, сотовые операторы их не боялись. Однако 4 млрд тенге – значительный урон по их карману.

    «Мы запросили всю информацию относительно инвестиций, количества базовых станций мобильных операторов, и это будет сравниваться с тарифами, которые они будут устанавливать. Это все будет контролироваться», - прокомментировал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

    По его словам, сотовые операторы не боялись штрафов, когда штрафы были мизерные.

    «В 2020 году выписали штрафов до 100 млн тенге. В этом году за полгода выписали около 1,5 млрд тенге штрафов. До конца года обещаю около 4 млрд тенге штрафов выписать. Это значительный урон по их карману. Поэтому они стали задумываться и предлагать какие-то конкретные меры. Штрафы подняли, они задумались: качество надо повышать», - добавил министр цифрового развития Багдат Мусин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан МЦРИАП
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