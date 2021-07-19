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    Багдат Мусин ознакомился с ходом цифровизации в Костанайской области

    19 Июля 2021, 17:41

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин посетил с рабочим визитом Костанайскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр побывал в Центре обслуживания населения филиала НАО «Правительство для граждан», где во время встречи с коллективом и с участием посетителей был рассмотрен процесс приема обращений через центр «Нәтиже». Также глава ведомства ознакомился с проектами цифровизации в сфере Смарт Сити, а в центре IKomek министру продемонстрировали функционал Ситуационного центра акимата города Костаная. Здесь Б. Мусин рассказал о планах по упрощению процедуры получения государственных услуг в сфере архитектуры и строительства.

    По мнению Багдата Мусина, для удобства жителей и гостей в Костанае необходимо создать Единый центр коммуникаций.

    В ходе визита министр ознакомился с автоматизацией производства ГКП «Костанай-Су», где дал рекомендации по модернизации ГИС-системы и интеграции с IKomek, поделившись дальнейшими планами по автоматизации процессов заключения договоров с коммунальными предприятиями.

    В программе рабочего визита было посещение «Умной молочной фермы» на базе животноводческого комплекса «Олжа Садчиковское», которое оборудовано современным технологическим доильным залом и автоматизированной информационной системой.

    По итогам поездки в Костанайскую область министр дал свои рекомендации по дальнейшей цифровизации региона.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Костанайская область Цифровой Казахстан
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