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    Багдат Мусин ответил на вопрос Президента о плохом интернете в Астане

    11 Июля 2023, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина объяснить стабильность интернета и сотовой связи в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы. Мне сообщают, что в крупных городах Европы, будь это Париж, Лондон и так далее, с интернетом тоже не всегда все в порядке. Хотя это не оправдание, но дайте сравнение, в чем дело», - обратился Глава государства к Багдату Мусину.

    Отвечая на вопрос, министр отметил, что существуют две базовые проблемы. Первая связана с радиофобией жителей. Из-за этого в 67 локациях полностью отсутствует связь. Жители боятся установки базовых станций связи на крышах жилых комплексах. Ежегодно операторы вынуждены снимать по 150 базовых станций.

    «Здесь акимат помог, провели разъяснительную работу и в 39 жилых комплексвх уже убедили жителей установить на крышах их домов базовые станции. В 5 уже установлено, в 6 идет установка, в остальных – заключаются договора. В 28 мы три месяца проводили разъяснительную работу, но до сих пор не убедили их в том, что базовые станции не несут вред для здоровья людей. Хотя это базовое понимание физики и математики в 9 классе», - сказал Багдат Мусин.

    По его словам, теперь этот вопрос будет урегулирован законодательно. Вносятся изменения в закон о жилищных отношениях. Сейчас демонтажу подлежат базовые станции, даже если 1 жилец против их установления. Согласно предлагаемым поправкам, базовые станции не будут демонтировать, если не согласны менее 50% жителей.

    «Вторая проблема – это дешевизна тарифов. Наши пользователи постоянно «зависают» в интернете и это несет высокую нагрузку. В Америке или в Европе, пользователь, прежде чем открыть видео, подумает, нужно оно ему или нет, потому что он теряет деньги, пока сжигаются мегабайты», - добавил Багдат Мусин.

    Ранее сообщалось, что Президент провел совещание по вопросам развития столицы.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Интернет МЦРИАП
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