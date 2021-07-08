Багдат Мусин обозначил основные направления работы Astana Hub

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась презентация цифровой версии технопарка Astana Hub, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации был отмечено, что главным конкурентным преимуществом этого технопарка является комплексность, то есть на одной платформе собраны все инструменты поддержки и все игроки.

Здесь можно получить и налоговые преференции, найти инвестора и так далее, в этом и уникальность технопарка.

В свою очередь, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в ходе презентации отметил, что цифровой формат помог избавиться от лишней волокиты и отчетной бюрократии и обозначил основные направления работы, по которым дальше будет осуществляться развитие Astana Hub.

«Ориентироваться надо также и на региональные хабы, чтобы Астан хаб не был привлекателем только в столицу, а занимался акселированием, инкубированием в регионах. С прошлого года они этим стали хорошо заниматься, и эту роль они будут усиливать», - сказал Багдат Мусин.

Вместе с тем министр подчеркнул, что Astana Hub всегда будет нацелен на экспорт.

«Ориентир на экспорт. Вы знаете у нас стоит задача - 500 млн долларов экспортной выручки из IT- индустрии получать к 2025 году. Поэтому Астана хаб полностью будет ориентироваться на экспортный потенциал. Мы в этом году будем двигаться в сторону сотрудничества с международными акселерационными площадками и венчурными капиталистами», - добавил Багдат Мусин.

По его словам, это даст возможность местным стартаперам выходить на зарубежные рынки.