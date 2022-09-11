Багдат Мусин незапланированно посетил спецЦОН в Караганде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин посетил модернизированный цифровой офис обслуживания населения в Караганде. Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком посетил модернизированный цифровой офис обслуживания населения в Караганде. Отмечу, что здесь использован smart-подход в организации пространства, сделано все, чтобы пребывание граждан в ожидании услуг было максимально удобным. Скучные и серые офисы ЦОНов постепенно уйдут в прошлое. Мы стараемся сделать все, чтобы получение услуг людьми занимало как можно меньше времени», - написал Багдат Мусин.

Министр отметил, что в обновлённом офисе теперь 5 зон - зона комфорта, зона социальных услуг, экспресс-зона, зона выдачи документов и зона самообслуживания. Все это основано на концепции Кайдзен с целью усовершенствовать производственные процессы.

Фронт-офис оснащен всем необходимым оборудованием и цифровыми системами для получения качественных государственных услуг в самые кратчайшие сроки.

Планируется, что офис будут посещать до 600 человек в день.

«Однако, должен признать, есть ещё ряд проблем, с которыми мы будем бороться. После посещения модернизированного ЦОНа, где все было подготовлено под наше посещение, перед выездом в столицу, решил по старой доброй привычке заехать без предупреждения в старый Карагандинский спецЦОН по Муканова. Там я стал свидетелем большой очереди людей, ожидающих сдачи практического экзамена», - сообщил Багдат Мусин.

Как отметил министр, «система электронной очереди не действует, для ожидающих не предусмотрено никаких условий - неудивительно, что люди были крайне возмущены». Проблему пришлось решать на месте, сообщил глава ведомства. Министр дал поручение, во-первых, в оперативном порядке ввести электронную очередь, во-вторых, организовать онлайн-запись, чтобы люди не стояли целый день в ожидании, а могли записаться заранее и прийти в назначенный час.

В целом, вопрос очередей в спецЦОНах взяли «на карандаш», будет прорабатываться вопрос, чтобы автодромы теперь работали и по субботам, резюмировал министр.

Обнаружил ещё пару интеграционных моментов между ЦОНом и автодромом, которые предстоит решить.

«Для себя я давно ввёл в практику незапланированные посещения подобного рода центров. Это даёт возможность увидеть реальные проблемы и как следствие проводить эффективную работу по усовершенствованию процессов цифровизации», - отметил Багдат Мусин.

Фото:instagram.com/bagdatmussin