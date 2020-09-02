Багдат Мусин назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Багдат Мусин назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О назначении Мусина Б.Б. министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Назначить Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 2 сентября 2020 года
№ 396
Мусин Багдат Батырбекович родился 3 марта 1983 года в городе Экибастузе Павлодарской области. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «Инженер-системотехник», Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Юрист».
Трудовой путь начал инженером-программистом, работал начальником отдела сопровождения ИС РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции, начальником управления информационных технологий Департамента экономики и финансов Министерства юстиции РК, занимал руководящие должности в структуре Министерства связи и информации РК, возглавлял АО «Национальные информационные технологии», АО «Казпочта», Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
С 13 марта до 20 июля 2020 года Багдат Мусин был советником Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям.
20 июля 2020 года был назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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