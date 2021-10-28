Багдат Мусин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о проделанной работе по цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о проделанной работе в сфере цифровизации в рамках международного форума «Digital Bridge-2021», который проходит 27-29 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ходе визита Главы Государства, Багдат Мусин презентовал Касым-Жомарту Токаеву аллею стартапов и рассказал о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub.

Также Главе государства презентовали успешные казахстанские IT-решения, ряд из них пользуются спросом на зарубежном рынке.

Багдат Мусин рассказал, как Министерство выводит госуслуги на популярные среди граждан мобильные приложения банков второго уровня и финансовых компаний. Кроссплатформенный подход, по словам министра, уже демонстрирует положительный эффект.

Вместе с тем Министерство труда и социальной защиты РК, Министерство финансов РК, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерство торговли и интеграции РК презентовали ключевые проекты по цифровому развитию своих ведомств. По ходу презентации Глава государства дал ряд конкретных поручений.

Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации.

Министр цифрового развития доложил о текущей ситуации в сфере цифрового развития. Багдат Мусин отметил, что в связи с поручением президента была переработана госпрограмма и утвержден соответствующий национальный проект. Одной из основных целей которого является построение Цифрового государства.

«С начала 2000-х годов мы фокусировались на автоматизации процессов. Достигли неплохих результатов. Но переход на новый уровень требует нового мышления, новых подходов и технологические изменения. Сейчас мы ставим задачу быть ближе к гражданам, решать конкретные жизненные ситуации. В этой связи вы выводим услуги на платформы цифровых экосистем. Ведем работу по реинжинирингу процессов», – отметил Багдат Мусин.

Также министр доложил президенту о текущей деятельности по достижению поручения Главы государства по подготовке 100 тысяч ИТ-специалистов.

«На сегодняшний день мы внедряем «виртуального учителя» во всех школах для того, чтобы программа оставалась актуальной. То есть решаем проблему нехватки учителей по программированию и информатике. Уже запустили пилот в ВКО на 150 школ. К концу года будут запущены 5 современных ИТ-школ, а к 2025 году - 20. Уже выработаны механизмы по распределению 20 тысяч ваучеров в течение четырех лет. В рамках Digital Bridge уже вручаем первые сто», – доложил Багдат Мусин.

На данный момент, созданы венчурные фонды на сумму более 100 млн. долларов - TCO, QTV + Quest, Most и т.д. Ранее превалировали фонды с государственным участием – например, QazTechVentures.

По словам министра, текущая задача привлекать в Казахстан международных игроков. При правильной настройке трех составляющих – капитал, человеческие ресурсы и акселерационные программы – Казахстан достигнет поставленных Главой государства задач.

Напомним, в эти дни в столице Казахстана проходит международный форум по цифровизации Digital Bridge. Вся информация доступна на официальном сайте форума: https://digitalbridge.kz/