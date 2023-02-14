Багдат Абдулкаримов назначен главным имамом новой мечети Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице открылась еще одна новая мечеть, в которой могут совершать молитвы 500 человек одновременно. Что еще известно о новой мечети расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей столице открылась еще одна новая мечеть. Ей дали одно из 99 имен Аллаха «Аль-Фаттах», что означает «победитель». Надеюсь, что эта мечеть внесет особый вклад в воспитание веры человека. Конечно, мечеть – это не просто место для совершения богослужения, это духовное, культурное место. Мечеть – это обитель милосердия», - сказал на торжественном открытии мечети председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.





В мечеть могут вместиться и одновременно совершать богослужение 500 человек. Общая площадь составляет 713 квадратных метров. Помимо комнаты для намаза, в мечети имеется комната для имамов, комната для мусульманского бракосочетания и комната для чтения Корана.

«Очень радует, что увеличивается количество мечетей, где по утрам будет звучать азан. Мы будем счастливы, если укрепится иман подрастающего поколения, если они будут идти лишь по правильному пути. Живу рядом, поэтому услышав об открытии новой мечети, не смогла оставаться дома. Пусть будет мир и благополучие в стране», - сказала жительница Астаны.

По приказу Верховного муфтия главным имамом новой мечети назначен Багдат Абдулкаримов.













«Одна из особенностей этой мечети – созданы специальные условия для совершения богослужения женщинам и мужчинам. Женщины будут входить с отдельного входа. Во дворе мечети предусмотрены стоянки для автомашин. С момента открытия мечети приходит много людей. Пока формируется штат сотрудников мечети, еще не вышел приказ. Тем не менее, уже работают один наиб имам и учитель», - поделился главный имам.

В торжественном открытии мечети приняли участие государственные и общественные деятели, аксакалы.

Всего в Астане функционирует 15 мечетей.





Фото: muftyat.kz



