Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству проходит в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В Иордании началось второе заседание Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству – крупный региональный саммит с участием ряда арабских лидеров и политиков из других регионов мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции, проходящей на берегу Мертвого моря, принимают участие первые лица и главы внешнеполитических ведомств из Иордании, Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Катара, Кувейта, ОАЭ, Франции, Турции, Бахрейна и Омана.

Также в нем участвуют верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организации исламского сотрудничества и ООН.

Первое заседание конференции прошло в августе 2021 года в Багдаде, которое и дало название саммиту. Она была призвана улучшить отношения между государствами региона, а также способствовать устойчивому экономическому и инвестиционному партнерству в различных областях между Ираком и его соседями.

На нынешней конференции, получившей название «Багдад 2» поднимаются вопросы, связанные с продовольственной и энергетической безопасностью в регионе и мире.

«Мы понимаем, что перед нами стоят многочисленные задачи, и они становятся все более сложными, но мы также считаем, что эта конференция проводится для того, чтобы служить нашим общим интересам, чтобы обеспечить безопасность, процветание и стабильность Ирака», - заявил король Иордании Абдалла II в своей приветственной речи.

В конференции участвуют министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии, региональных соперников, которые разорвали отношения в 2016 году. Одним из главных вопросов конференции станет продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном.

На полях конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел встречу с главой МИД Ирана Хосейном Абдоллахияном, на которой стороны договорились поддерживать открытое общение и восстановить переговоры по ядерной сделке, известной как Совместный и всеобъемлющий план действий (СВПД).

Премьер-министр Ирака Мохаммад ас-Судани, недавно вступивший в должность, заявил, что Ирак еще больше открыт для построения регионального и международного партнерства на основе общих интересов.

«Приоритетом сейчас является укрепление уз сотрудничества и партнерства между нашими странами», - заявил иракский премьер, призвав вместе противостоять экстремистской идеологии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении призвал помочь Ираку защитить свой суверенитет.

C приветственными речами также выступили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Кувейта Ахмад Науаф ас-Сабах, министры иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Ирана.

Помимо поддержания стабильности и безопасности в регионе на встрече обсуждаются усилия по восстановлению Ирака, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.



