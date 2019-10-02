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Багдад Амреев и Мухтаром Тлеуберди обсудили подготовку к 7-му саммиту Тюркского совета

2 Октября 2019 03:00
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Багдад Амреев и Мухтаром Тлеуберди обсудили подготовку к 7-му саммиту Тюркского совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Тюркского совета встретился с министром иностранных дел Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Тюркского совета.

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30 сентября в г.Нур-Султане состоялась встреча Генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева с вновь назначенным министром иностранных дел Республики Казахстан, Мухтаром Тлеуберди. Генеральный секретарь и министр подробно обсудили ход подготовки к предстоящему 7-му саммиту Тюркского совета, который состоится 15 октября 2019 года в столице Азербайджана Баку.

М.Тлеуберди отметил, что предстоящий 7-ой Саммит ССТГ станет знаменательным событием в истории организации, которая играет важную роль в качестве международной организации, представляющей интересы всех государств-членов.

Б.Амреев и М.Тлеуберди выразили удовлетворение вступлением Узбекистана в качестве полноправного члена Тюркского совета, открытием Европейского офиса-представительства в стране-наблюдателе Венгрии, усилением экономического вектора деятельности Тюркского совета, а также ходом сотрудничества с другими международными организациями.

Министр пожелал Генеральному секретарю успехов в его усилиях по расширению сотрудничества между государствами-членами организации и выразил надежду, что предстоящий саммит станет еще одним важным шагом на пути к достижению большего единства и сотрудничества стран-членов Тюркского совета.


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Ключевые слова: МИД РК, Тюркский мир,
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