Baby-boom в Казахстане по итогам 2020 года – с чем связан прирост

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в Казахстане родились более 400 тысяч детей. Как выяснилось в беседе с экспертами в сфере демографии, несмотря на пандемию, Казахстан пережил рекордный для себя baby-boom, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по предварительным данным за январь-декабрь 2020 года, в стране зарегистрировано 425,6 тыс. родившихся, что на 22,6 тыс. человек или на 5,6% больше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 8,5 тыс. человек или на 2% больше, чем в 1987 году (предыдущий рекорд числа родившихся – 417,1 тыс. человек).

«Прирост получился выше ожидаемого числа родившихся – в целом, согласно демографическим прогнозам, ожидалось снижение числа рождений. В основном, идет увеличение числа третьих, четвертых, пятых детей в семье. Основная возрастная группа рожениц – от 30 до 40 лет. Это связано с тем, что поколение 80-х продолжает реализовывать свои репродуктивные установки», - прокомментировала магистр демографии, выпускница программы «Болашак» Аяулым Сагынбаева.

За указанный период 2020 года в городской местности число родившихся составило 248,7 тыс. человек или 58,4%, в сельской – 176,9 тыс. человек или 41,6%. Более половины всех родившихся зарегистрировано в 6-ти регионах страны: в Туркестанской (14,4%), Алматинской областях (12,7%), г. Алматы (8,3%), г.Шымкент (7,4%), г.Нур-Султан (7%) и Жамбылской (6,9%) области.

«Темп роста рождения детей остается таким же, рост наблюдается в многодетных семьях. Был побит рекорд рождения 1987 года, когда было зафиксировано 417 тысяч родившихся», - отметила спикер.

По ее словам, каждые 30 лет у нас наблюдается так называемый baby-boom.

«Можно даже говорить о том, что baby-boom у нас повторяется каждые 35 лет. О суммарном коэффициенте: в 2018-2019 гг было 2,9 рождений на одну женщину/семью. Коэффициент 2020 года еще не подсчитан. Такой процесс наблюдается во всех постсоветских странах», - добавила Аяулым Сагынбаева.

Согласно статистике, общий коэффициент рождаемости, показывающий число рождений на 1000 человек, за январь-декабрь 2020 года составил 22,40 родившихся на 1000 населения.

Коэффициент суммарной рождаемости, показывающий число детей, которых родит одна женщина за весь свой репродуктивный период, по предварительным данным за 12 месяцев 2020 года составил 3,12 детей на одну женщину.

А. Сагынбаева также дала свой прогноз касательно прироста населения на ближайшие годы.

«Если раньше большой рост рождаемости давало сельское население, то сейчас постепенно ситуация выравнивается. Это естественный процесс –волна внутренних мигрантов из сел в города дает такую рождаемость. С учетом смены поколений мы ожидаем снижения рождаемости в ближайшие годы – поколение женщин 80-х годов воспитано в традиционном формате, основой которого является брак и дети», - заключила А. Сагынбаева.



