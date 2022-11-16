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    Бабушка трехмесячной девочки в СКО попросила органы опеки забрать ребенка

    16 Ноября 2022, 18:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области решают судьбу трехмесячной девочки, которую 18-летняя мать оставила на попечении бабушки. Последняя попросила полицию забрать внучку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 39-летняя жительница Петропавловска позвонила в органы опеки с просьбой помочь решить судьбу ее внучки. Сотрудники отдела опеки и попечительства обратились в ювенальную полицию города.

    «Сотрудники отделения ювенальной полиции выехали по указанному адресу, составили акт, после чего девочку поместили в многопрофильную детскую областную больницу. Полицейские устанавливают местонахождение матери ребенка. В отношении нее будут приняты меры административного характера с комиссионным рассмотрением вопроса о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей», - сообщили в пресс-службе.

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, ребенок находится на обследовании и под наблюдением.

    «Настоятельно просим не организовывать никаких денежных сборов и материальных сборов для пациентов, находящихся на лечении в профильных отделениях. Всем необходимым ребенок обеспечен, питание и уход получает в полном объеме. Напоминаем, что законом РК предусмотрена ответственность за публикации информации, несоответствующей действительности и по детям без согласия законных представителей и инспекторов по делам несовершеннолетних. Юридическая судьба данного ребенка еще не определена», - сообщили в пресс-службе.

    Администрация больницы направила запрос в органы опеки при отделе образования города для определения дальнейшей юридической судьбы ребенка.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Общество Петропавловск
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