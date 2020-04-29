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    АЗТМ: от военных снарядов фронту до мирной промышленности

    29 Апреля 2020, 16:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне МИА «Казинформ» публикует серию специальных материалов о ключевых объектах военного времени. Одним из таких объектов стал эвакуированный в годы войны, знаменитый Алматинский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ).


    История завода начинается с ноября 1941 года. Среди сотен эвакуированных с европейской части СССР заводов, были три цеха Луганского паровозостроительного завода. На их базе и был создан АЗТМ. В феврале 1942 года было смонтировано и запущено оборудование, а уже в марте завод стал выпускать оборонную продукцию для фронта: полным ходом шло изготовление боеприпасов.


    «На 10 декабря 1941 года прибыло 132 станка и 200 моторов. Завод не был обеспечен квалифицированными кадрами, при потребности в 100 токарей и слесарей завод привез 100 человек. Основной продукцией завода являлся массовый выпуск артиллерийских снарядов, мин крупного калибра зажигательных и крупных бетонобойных авиабомб и других видов боеприпасов», - говорится в книге Лазат Нурсултановой «Казахстан в годы ВОВ».


    По состоянию на 1 апреля 1943 года в Казахстане работало 35 заводов и предприятий, выпускавших военное снаряжение и боеприпасы.

    Уже после войны, в 1946 году завод перешел на мирное производство и начал выпускать прокатное оборудование. С 1951 года продукция завода выходит на мировой рынок.

    Мы поговорили с заслуженным металлургом Республики Казахстан Агыбаем Бектасовым. После учебы и работы в Нижнем Тагиле, он был участником первой плавки казахстанской стали на Карагандинском металлургическом комбинате. Затем он вернулся в родной Алматы, где с 1971 года стал работать на АЗТМ.

    «Когда я начал работать было три металлургических цеха: чугунолитейный, сталелитейный, и кузнечный цех. Три цеха были черной металлургии, остальные - строительство и ремонт. У нас в цехе было 110 человек. Вырос, стал бригадиром сталелитейного цеха», - рассказал о себе Агыбай Бектасов.

    Поведал он и об истории завода, и о других эвакуированных предприятиях в Алматы. Примечательно, что впервые он увидел АЗТМ, будучи школьником во время экскурсии.

    «Во время войны всех сюда пересылали и рабочих, и заводы. Завод имени Кирова, в Алматы тоже оттуда был эвакуирован, он был секретный. Во время войны был сослан сюда завод (АЗТМ). Там была маленькая мартеновская печь, которую эвакуировали с Украины во время войны, загружали металлолом только вручную», - отметил Агыбай Бектасов.

    Ранее было озвучено, что в настоящее время есть планы перенести АЗТМ располагающийся в центре города на территорию Индустриальной зоны Алматы, близ ТЭЦ-2.

    За свою 79-летнюю историю АЗТМ от выпуска оборонной продукции, перешел к тому, что сейчас продукция тяжелого машиностроения АО «АЗТМ» обеспечивает оборудованием металлургическую, горнодобывающую, нефтепромысловую, энергетическую и другие отрасли промышленности.

    До наших дней дошла хроника, снятая в 1944 году Алма-Атинской киностудией художественных и хроникальных фильмов. На архивных кадрах, которых нам предоставил Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи РК, видно как наравне с мужчинами, в то нелегкое время, трудились на заводах и женщины.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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