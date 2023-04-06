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    АЗС предупредили об ответственности за ограничение при реализации ГСМ

    6 Апреля 2023, 13:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на АЗС в регионах Казахстана, Агентство по защите и развитию конкуренции напоминает, что данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-слжбу ведомства.

    Как отметили в АЗРК, Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара.

    Государственными органами на ежедневной основе проводится мониторинг реализации нефтепродуктов на АЗС и базах хранения.

    «Независимо от планируемого повышения цен, субъекты предпринимательства при наличии ГСМ обязаны осуществлять своевременную их реализацию по установленным ценам. При увеличении объемов остатков и ограничениях реализации ГСМ в отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты меры реагирования. Кодекс об административных правонарушениях за нарушение антимонопольного законодательства предусматривает наложение штрафа в размере до 5% от дохода компании», - сообщили в АЗРК.

    В настоящее время, территориальные органы Агентства по защите и развитию конкуренции изучают факты ограничения реализации ГСМ на предмет наличия признаков нарушения законодательства.

    Агентство по защите и развитию конкуренции призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию ГСМ в полном объеме.

    Также граждан просят в случаях отказа в продаже ГСМ обращаться в территориальные подразделения Агентства, а при превышении установленных цен - в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

    Колл центр территориальных департаментов АЗРК: https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/about/structure/100/1?lang=ru
    Колл центр территориальных департаментов МНЭ КРЕМ:
    https://www.gov.kz/memleket/entities/krem/contacts?lang=ru


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нефть АЗРК Топливо
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