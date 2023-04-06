АЗС предупредили об ответственности за ограничение при реализации ГСМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на АЗС в регионах Казахстана, Агентство по защите и развитию конкуренции напоминает, что данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-слжбу ведомства.

Как отметили в АЗРК, Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара.

Государственными органами на ежедневной основе проводится мониторинг реализации нефтепродуктов на АЗС и базах хранения.

«Независимо от планируемого повышения цен, субъекты предпринимательства при наличии ГСМ обязаны осуществлять своевременную их реализацию по установленным ценам. При увеличении объемов остатков и ограничениях реализации ГСМ в отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты меры реагирования. Кодекс об административных правонарушениях за нарушение антимонопольного законодательства предусматривает наложение штрафа в размере до 5% от дохода компании», - сообщили в АЗРК.

В настоящее время, территориальные органы Агентства по защите и развитию конкуренции изучают факты ограничения реализации ГСМ на предмет наличия признаков нарушения законодательства.

Агентство по защите и развитию конкуренции призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию ГСМ в полном объеме.

Также граждан просят в случаях отказа в продаже ГСМ обращаться в территориальные подразделения Агентства, а при превышении установленных цен - в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.