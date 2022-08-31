АЗРК решил приостановить биржевые торги для стабилизации цен на дизтопливо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан проинформировало по ситуации с ограничением реализации дизтоплива на АЗС, передает МИА «Казинформ».

Агентство по защите и развитию конкуренции на постоянной основе проводит мониторинг цен на дизтопливо АЗС.

В частности, за прошедшую неделю выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Кызылординской и Восточно-Казахстанской области. По итогам мониторинга цен, проведенных территориальными подразделениями АЗРК, материалы для составления административных протоколов направлены в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

Для стабилизации цен на дизтопливо Биржевой комитет при АЗРК принял решение о приостановке биржевых торгов.

В случае выявления по всем фактам избирательного подхода со стороны АЗС по реализации дизельного топлива, то есть отказов в реализации дизельного топлива гражданам Республики Казахстан и его реализация иностранным гражданам, со стороны АЗРК будут приняты меры антимонопольного реагирования. Предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков.

«Агентство по защите и развитию конкуренции призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию дизельного топлива в полном объеме, без ограничений гражданам Казахстана.

По всем фактам превышения предельных цен на дизтопливо просим граждан обращаться в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, при отказе в реализации дизельного топлива – в территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции, при обмане потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг – Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что председателю правления КазМунайГаза и вице-министру энергетики объявили выговор. Правительственная комиссия выявила факты, которые стали причиной нехватки горючего. Также выявлены случаи продажи дизтоплива по цене выше его розничной стоимости