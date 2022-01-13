АЗРК проводит расследование в офисе Нацкомпании «КазМунайГаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники столичного антимонопольного Департамента проводят расследование в офисе национальной компании КазМунайГаз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

«Как сообщалось ранее, АЗРК раскрыл расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО «Казмунайгаз», ТОО «Петросун», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» по выявление злоупотребления поглощением в части превышения монопольно высоких цен на оптовую реализацию СНГ на торгах», - говорится в сообщении АЗРК.



