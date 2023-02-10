АЗРК проводит расследование по фактам роста цен на рис

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) начало расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил – 5,2%.

По данным производителей переработчиков риса рост связан с повышением цен на сырье (шала), что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. Сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья, подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ.

«АЗРК провел анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года - на 16%, в сентябре 2022 года - снижение на 19%. Рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%.

АЗРК усмотрело признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. Вынесено 6 уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и 1 уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям», - сообщили в ведомстве.

В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%.

В отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.

В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК «Об административных правонарушениях» либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.