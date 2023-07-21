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    АЗРК проверяет действия сотовых операторов после жалоб на повышение тарифов

    21 Июля 2023, 16:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции РК проверяет действия мобильных операторов, которые повышают стоимость тарифов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, получены жалобы потребителей, на основе которых проводится мониторинг цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Агентстве по защите и развитию конкуренции ответили, что получены жалобы потребителей, на основе которых направлены запросы, проводится мониторинг цен. Однако, как объяснили в АЗРК, обоснованность повышения цен можно будет установить только в ходе расследования при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены.

    Если фактов обоснованного повышения тарифов не будет, законодательством будет предусмотрена административная ответственность.

    Отметим, что согласно статье 159 КоАП, злоупотребление субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением путем установления, поддержания монопольно высоких цен влекут штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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