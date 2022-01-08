АЗРК перешло на ежедневный мониторинг цен на продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в крупных торговых сетях в условиях объявленного критически «красного» уровня террористической опасности и действия режима чрезвычайного положения в стране Агентство по защите и развитию конкуренции и его территориальные подразделения перешли на ежедневный мониторинг цен по всем позициям СЗПТ во всех регионах республики. На 7 января роста цен на СЗПТ не наблюдается, передает МИА «Казинформ».

Для оперативного выявления и пресечения фактов необоснованного завышения цен на СЗПТ агентством создана горячая линия для приема сообщений. Если вы столкнулись с фактами завышенных цен на социально значимые продовольственные товары, просим обращаться по телефонам в Нур-Султане: (87172) 74-96-64, 74-34-01, 74-31-26, 74-90-52 (прием звонков с 9.00. до 18.30. по времени г. Нур-Султана), на мобильные номера: 8 705 231 2423, 8 776 458 8885, 8 708 883 0262, 8 701 369 6128 (до 22:00 по времени г. Нур-Султана).

Агентство предупреждает субъектов рынка, занимающихся производством и реализацией социально значимых продуктов, что факты установления и поддержания цен (ценового сговора), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита на товар квалифицируются по статье 159 КоАП РК, влекут штраф для субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, для субъектов крупного предпринимательства – 5% от выручки, полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.