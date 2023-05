Азиатско-Тихоокеанскому региону необходимо ускорить прогресс в области регистрации смертей и их причин - ООН

БАНГКОК.КАЗИНФОРМ – Азиатско-Тихоокеанскому региону необходимо ускорить прогресс в области регистрации смертей и их причин, чтобы к 2024 году создать всеобщие системы регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения (РАГССЕДН), говорится в докладе, опубликованном сегодня Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на секцию по коммуникации и информационно-просветительской работе ЭСКАТО.

Как свидетельствует доклад, озаглавленный «Get Everyone in the Picture: A snapshot of progress midway through the Asian and Pacific CRVS Decade» (Получение полной статистической картины: каким является прогресс посередине Десятилетия РАГССЕДН в Азиатско-Тихоокеанском регионе), несмотря на то, что многие страны отмечают большие успехи в сокращении числа детей, рожденных без свидетельства о рождении, этого же нельзя сказать о числе смертей в регионе, зарегистрированных с составлением медицинского заключения о причине смерти.

С 2012 года число незарегистрированных детей в возрасте до пяти лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократилось наполовину, что привело к расширению доступа к здравоохранению, образованию и финансовым услугам. Однако регистрация смертей значительно отстает: свидетельство о смерти и медицинское заключение о причине смерти выдаются лишь в трети всех случаев смерти в регионе. Основной причиной этого является недостаточная подготовка врачей и судебно-медицинских экспертов.

В докладе подчеркивается настоятельная необходимость своевременной статистики смертности в разбивке по причинам смерти для разработки и мониторинга политики общественного здравоохранения и выявления новых кризисов в области здравоохранения, таких как пандемия COVID-19. Обучение врачей и повышение осведомленности о важности достоверной регистрации смерти – вот некоторые действия, которые страны могут предпринять для борьбы с этой тенденцией.

«Сегодня мы отмечаем еще одну важную веху для сообщества РАГССЕДН в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказала заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО г-жа Армида Салсия Алишахбана.

«Последний всплеск заболеваемости COVID-19 в нашем регионе в очередной раз подтверждает настоятельную необходимость всеобщей гражданской регистрации рождений, смертей и причин смерти, – добавила она. - Эти события подчеркивают важность нашей работы по совершенствованию систем РАГССЕДН в регионе».

«Доклад свидетельствует о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион находится на правильном пути к достижению своей цели по созданию всеобщих и учитывающих конкретные потребности систем РАГССЕДН, – сказала председатель Региональной руководящей группы по вопросам РАГССЕДН в Азиатско-Тихоокеанском регионе г-жа Камни Найду. - Сегодня системы РАГССЕДН имеют гораздо лучшие возможности для реагирования на кризис, чем пять лет назад. Благодаря постоянным усилиям мы сможем достичь намеченной цели по обеспечению правосубъектности для всех, что позволит нам реализовать и облегчить достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

В докладе изложен прогресс стран в создании всеобщих систем РАГССЕДН в соответствии с обязательствами, принятыми на первой Конференции министров по РАГССЕДН в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 году.

В Декларации министров по «получению полной статистической картины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе было определено общее видение, согласно которому к 2024 году все люди в регионе смогут пользоваться благами всеобщих и учитывающих конкретные потребности систем РАГССЕДН, способствующих реализации их прав и содействующих эффективному управлению, надлежащему качеству услуг в области здравоохранения и развитию.

Вторая Конференция министров по вопросам РАГССЕДН в Азиатско-Тихоокеанском регионе пройдет 16-19 ноября 2021 года.