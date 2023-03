Азиатский триумф: в Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Картина «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once) режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана выиграла сразу четыре номинации американской Премии Гильдии киноактеров (SAGA) и стала ее рекордсменом по числу наград, взятых одной лентой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Церемония награждения прошла в воскресенье в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.

«Все везде и сразу» – черная комедия-фэнтези о жизни семьи китайских эмигрантов в США, владеющей небольшой прачечной и внезапно обнаружившей существование мультивселенной.

Исполнительница главной роли Мишель Йео победила в номинации «лучшая актриса», обойдя Кейт Бланшетт, которую критики называли главной претенденткой на награду.

«Это не только моя награда, это награда каждой маленькой девочки, которая выглядит как я», - сказала Йео со сцены, имея в виду свое азиатское происхождение.

Своих соперниц по номинации – Кейт Бланшетт и Виолу Дэвис – она назвала титанами актерского мастерства и поблагодарила жюри за возможность встать с ними на одну ступень.

Американский актер Джонатан Ке Кван, сыгравший мужа главной героини, назван жюри SAGA лучшим актером второго плана. Ранее за эту же роль Ке Кван получил премию «Золотой глобус».

Он стал первым азиатским актером, получившим индивидуальную премию Гильдии киноактеров. Он также сказал, что эта победа принадлежит всем, кто ждал перемен.

Джонатан Ке Кван начал актерскую карьеру еще ребенком, сыграв в фильмах об Индиане Джонсе, но потом, по его словам, надолго прервался из-за недостатка возможностей.

«И сегодня мы здесь, положение вещей совсем иное, чем раньше. Спасибо всем, кто по мере сил приближал перемены», - сказал актер на церемонии награждения.

94-летний актер Джеймс Хонг, сыгравший отца главной героини, также не обошел тему расовых различий, поднявшись на сцену вместе с другими актерами.

«Я получил свой первый членский билет в Гильдии киноактеров 70 лет назад. В те времена продюсеры говорили, что азиаты недостаточно хороши для кассовых сборов, но посмотрите на нас сейчас», - сказал Хонг. В заключении он пообещал еще раз прийти на церемонию SAGA, когда ему исполнится 100 лет.

Номинация «лучшая актриса второго плана» тоже ушла картине «Все везде и сразу». Премию получила голливудская звезда Джейми Ли Кертис за роль инспектора налоговой полиции.

«Я люблю играть, я люблю эту работу, я люблю быть частью команды, я люблю то, как мы переплетаемся. Это работа, наполненная красотой, просто мечта», - сказала Ли Кертис на церемонии награждения.

Четвертая премия церемонии, присужденная картине «Все везде и сразу», - за лучший актерский состав.

Награда за главную мужскую роль досталась Брендану Фрейзеру за работу в фильме «Кит» (The Whale) режиссера Даррена Аронофски

В этом году Фрейзер также номинирован на премии BAFTA и «Оскар» – британской и американской киноакадемии.

Критики называют успех Фрейзера одним из самых грандиозных камбэков в профессию в современной истории кино.

Свою первую премию Гильдии киноактеров Брендан Фрейзер получил в 2006 году.

В 1999-2001 он сыграл главную роль в картинах «Мумия» и «Мумия возвращается», ставших лидерами американского кинопроката.

Среди десятков картин, в которых снялся Фрейзер, также известные «Джордж из джунглей» и «Путешествие к центру Земли».

Однако в последние годы актер лишь изредка появлялся в эпизодических ролях, критики говорили о закате его карьеры.

«Я хочу, чтобы вы знали, все, актеры, кто прошел или проходит через подобное, я знаю, что вы чувствуете, но поверьте мне, если вы не сдадитесь и продолжите переставлять ноги, шаг за шагом вы придете, куда хотите», - обратился со сцены Брендан Фрейзер.

Роль в картине Аронофски «Кит», где он играет болезненно тучного профессора Чарли, Фрейзер назвал ролью всей его жизни.

SAGA также присуждается в области телевидения. Лучшим телевизионным драматическим сериалом 2023 года назван «Белый лотос», а исполнительница главной роли в нем – Дженнифер Кулидж выиграла в номинации «лучшая актриса ТВ-сериалов».

В своей речи после награждения Кулидж вспомнила историю, как ее отец, обычно очень строго придерживавшийся любых правил, однажды разрешил ей прогулять школу ради кинофестиваля Чарли Чаплина.

«Я была в первом классе, когда впервые увидела Чарли Чаплина, это был невероятный опыт. Моя любовь к кино и к актерам началась тогда, в первом классе», - сказала актриса.

Премию Гильдии киноактеров, также как и британскую BAFTA, традиционно вручаемую в середине февраля, считают репетицией главного события в мире кино – вручения премии «Оскар», одной из старейших и самой престижной в кинематографе.

Обычно результаты первых двух во многом совпадают и позволяют судить о настроениях и предпочтениях кинокритиков и строить прогнозы на предстоящее награждение в Лос-Анджелесе.

Однако в этом году результаты BAFTA и SAGA не совпали ни в одной номинации.