Азиатский регион обладает колоссальными ресурсами - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Роль Азии в мировой экономике значительно возросла. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За эти годы мы наладили конструктивный, политический диалог. Постоянно расширяем многоплановые, экономические и гуманитарные связи. Наш обширный азиатский регион обладает колоссальными ресурсами и огромным интеллектуальным потенциалом. Здесь сосредоточены важные транспортные коридоры и быстрорастущие рынки. Значительно возросла роль Азии в мировой экономике. Она становится новым глобальным центром притяжения инвестиций и капитала. Это открывает большие перспективы для реализации благоприятных возможностей взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Прежде всего, это касается торговли», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите.

Во время своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии Нарендру Моди за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита лидеров Центральной Азии и Индии.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия – Индия».