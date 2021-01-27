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    Азиатский отбор: когда и где гребцы сразятся за олимпийские лицензии

    27 Января 2021, 22:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Названа дата проведения азиатского отборочного турнира по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    По словам главного тренера команды Казахстана Андрея Шантаровича, точные даты проведения соревнований были определены недавно.

    «Могу сообщить, что нам объявили дату проведения олимпийского отборочного турнира. Азиатский отбор пройдет в Паттайе с 5 по 7 мая. В данное время мы готовимся к стартам на сборах в Турции»,- отметил А. Шантарович.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада
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