Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Казахстан в 2019 году на уровне 3,6%, в 2020 году - 3,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на банк.

В дополнении к своему отчету «Обзор развития Азии» АБРсохраняет прогноз роста для развивающихся стран Азии на уровне 5,7% в 2019 годуи 5,6% - в 2020 году, оставив без изменений свой апрельский прогноз.

Вместе с тем в Центральной Азии прогноз роста на 2019 годбыл повышен до 4,3% в связи с улучшением прогноза по Казахстану.

«Прогноз роста по Казахстану на 2019 год был слегка повышендо 3,6%. Прогноз роста Центральной Азии в 4,2% на 2020 год не изменился сапреля. Прогноз роста по Казахстану на 2020 год также остался без изменений науровне 3,3%. Прогноз инфляции по Казахстану был понижен с 6% до 5,5% на 2019год и с 5,5% до 5% на 2020 год», - говорится в сообщении АБР.

Напомним, в отчете Азиатского банка развития банка,опубликованном в апреле этого года, банк прогнозировалрост ВВП Казахстана в 2019 году на уровне 3,5%, в 2020 году - 3,3%. При этомсредний уровень инфляции прогнозировался на уровне 6% в 2019 году и 5,5% - в2020 году.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году. Банкпривержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого иустойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работупо искоренению крайней бедности. Головной офис АБР находится в столице Филиппин- городе Маниле. Акционерами банка являются 68 государств, 49 из которыхрасположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Казахстан был первой страной Центральной Азии, ставшейчленом АБР в 1994 году. За 25 лет партнерства с банком страна получила более 5млрд долларов США в виде суверенных займов и займов в частном секторе, а такжеоколо 50 млн долларов США в качестве грантов технической помощи на поддержкуразвития транспорта, сельского хозяйства, водоснабжения, образования,здравоохранения, а также управления финансами и государственным сектором.