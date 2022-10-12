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    Ажиотаж вокруг аренды жилья в Казахстане стих: цены начали снижаться

    12 Октября 2022, 21:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане, в тех городах, где произошел арендный ажиотаж в первые недели после объявления о частичной мобилизации в РФ, начали снижаться арендные ставки. Krisha.kz проанализировала цены и спрос на арендное жилье в Казахстане на 28 сентября, передает МИА «Казинформ».

    Как показал мониторинг, за последнюю неделю, 5–12 октября, в семи городах наметилась отрицательная динамика. Это Петропавловск, Актобе, Павлодар, Уральск, Астана, Костанай, Атырау. В среднем за неделю цены там снизились на 10 %.

    При этом аренда подорожала в Алматы, Актау, Караганде, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

    Пики увеличений пришлись:

    - в Алматы – с 30 сентября по 7 октября;

    - Астане – с 5 октября;

    - Уральске – с 2 октября.

    В Алматы пока снижения не наблюдается, отчасти из-за изменения структуры рынка и дефицита дешевых квартир.

    В то же время остаются регионы, где арендная плата и спрос почти не изменились. Это Туркестан, Тараз, Кокшетау.

    На сегодня средние цены предложений на рынке жилья такие:

    Сколько стоила аренда в конце сентября, смотрите ссылке.

    Узнать, насколько цена в объявлении соответствует рыночной, можно на странице объявления, в блоке «Цена в похожих квартирах». Он находится под описанием объекта. Здесь показано, на сколько процентов плата выше или ниже, чем в объявлениях с похожими характеристиками.
    Жилье Цены и тарифы Регионы
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