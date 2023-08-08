Ажар Гиният назвала предварительную причину отравления детей в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства назвала предварительную причину отравления детей в Центре оказания социальных специальных услуг Карагандинской области. По ее словам, версии пищевого отравления и инфекционного заболевания исключаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля продолжаются противоэпидемические мероприятия и расследования. Результаты предварительного расследования данных лабораторных и инструментальных методов исследования, характера развития заболевания, показывают, что это не пищевое отравление, а инфекционное заболевание исключается. Более вероятной причиной их состояния является острое отравление токсическим веществом неясного генеза», - сказала на заседании Правительства Ажар Гиният.

На текущий момент проводится судебно-медицинская экспертиза, состояние детей находится на особом контроле министерства.

Ранее сообщалось, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации.

Первое расследование установило, что у детей, поступивших с отравлением из Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, не было пищевого отравления.

Позже министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.

3 августа в связи с улучшением общего состояния выписано двое детей, поступивших в нейробоксированное отделение.

Для определения причин произошедшего в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области создана специальная комиссия под председательством заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова. В состав комиссии вошли представители нескольких управлений и комитетов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются специальные прокуроры.