Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Азербайджанские моряки оказали помощь экипажу казахстанского сухогруза

    10 Февраля 2021, 20:37

    БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - В Каспийском море 8 февраля произошло задымление на сухогрузе «Туркестан», принадлежащем Национальному морскому пароходству «Казмортрансфлот», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    По информации ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), в связи с происшествием члены экипажа попросили помощь у других проплывающих поблизости кораблей. Моряки судна «Меркурий-1», принадлежащего ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), отреагировали на сигнал и привели в готовность систему пожарной безопасности. Однако члены экипажа судна «Туркестан» сами смогли справиться с ситуацией и предотвратить возгорание.

    После этого Национальное морское пароходство «Казмортрансфлот» обратилось к ASCO с просьбой транспортировать судно «Туркестан» к берегу. В ответ на обращение буксирное судно «Яренга», принадлежащее ASCO, было незамедлительно отправлено на место происшествия. 10 февраля с помощью судна «Яренга» сухогруз «Туркестан» был безопасно отбуксирован к берегу. Отметим, что на судне не было груза. Члены экипажа чувствуют себя хорошо.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков