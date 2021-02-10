Азербайджанские моряки оказали помощь экипажу казахстанского сухогруза

БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - В Каспийском море 8 февраля произошло задымление на сухогрузе «Туркестан», принадлежащем Национальному морскому пароходству «Казмортрансфлот», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

По информации ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), в связи с происшествием члены экипажа попросили помощь у других проплывающих поблизости кораблей. Моряки судна «Меркурий-1», принадлежащего ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), отреагировали на сигнал и привели в готовность систему пожарной безопасности. Однако члены экипажа судна «Туркестан» сами смогли справиться с ситуацией и предотвратить возгорание.

После этого Национальное морское пароходство «Казмортрансфлот» обратилось к ASCO с просьбой транспортировать судно «Туркестан» к берегу. В ответ на обращение буксирное судно «Яренга», принадлежащее ASCO, было незамедлительно отправлено на место происшествия. 10 февраля с помощью судна «Яренга» сухогруз «Туркестан» был безопасно отбуксирован к берегу. Отметим, что на судне не было груза. Члены экипажа чувствуют себя хорошо.