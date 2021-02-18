Азербайджанские эксперты дали высокую оценку проводимым реформам в Казахстане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку состоялась встреча Посла РК Сержана Абдыкаримова с депутатами Милли Меджлиса Азербайджана, Генеральным секретарем ТюркПА, представителями Республиканского общества дружбы «Азербайджан-Казахстан» и экспертного сообщества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча была посвящена обсуждению итогов парламентских выборов в РК, хода политических реформ в Казахстане, а также обмену мнениями о перспективах казахстанско-азербайджанского сотрудничества.

Подводя итоги парламентских выборов, Посол проинформировал участников встречи о поэтапно проводимых политических реформах в Казахстане, в том числе о мерах по развитию многопартийности, привлечению женщин и молодежи к формированию политики страны, законодательному оформлению понятия парламентской оппозиции, выборам сельских акимов.

Было отмечено, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев, продолжая стратегический курс Елбасы, инициировал и в год 30-летия независимости продолжает новые реформы, направленные на дальнейшую демократизацию и взаимодействие с гражданским обществом в рамках концепции «слышащего государства».

Подробно рассказав о новых инициативах Президента РК К.Токаева, предложенных на открытии первой сессии Парламента VII созыва, казахстанский дипломат подчеркнул, что они имеют особое значение с точки зрения дальнейшего институционального развития политической системы Казахстана и совершенствования системы по защите прав человека.

Сержан Абдыкаримов отметил, что проводимые в Казахстане реформы нацелены на последовательное раскрытие потенциала людей в обществе и при успешной их реализации в ближайшие десять лет Казахстан создаст новый образ страны и новую идентичность нации.

Со своей стороны, азербайджанские депутаты и эксперты дали высокую оценку проводимым реформам в Казахстане. Живой интерес у них вызвали такие идеи, как создание условий для конкуренции среди политических партий, вовлечение гражданского общества в принятие решений посредством онлайн-петиций, модернизация госуправления, а также развитие института омбудсмена по защите прав человека в Казахстане.

Обсудив актуальные вопросы казахстанско-азербайджанского сотрудничества, стороны подтвердили курс на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.