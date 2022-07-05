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    Азербайджанская нефть подорожала на мировом рынке

    5 Июля 2022, 20:15

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $3,5 или 2,79%, до $128,8, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В госбюджете Азербайджана на текущий год цена нефти заложена на уровне $85.

    Ранее минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная – в июле 2008 года ($149,66).

    Нефтяные котировки перешли к росту в пятницу после резкого снижения накануне на итогах заседания ОПЕК+ и опасений по поводу замедления роста экономики США.

    Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,61 (2,39%) - до $111,63 за баррель.

    Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла по итогам 1 июля на $2,34 (2,21%) - до $108,10 за баррель.

    Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

    За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

    Фото: financialtribune.com

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Нефть Мировые новости
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