Азербайджанцы всего мира отметили День солидарности

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

9-10 ноября 2001 года в Баку прошел I Съезд азербайджанцев мира. Это было новым движением в общественно-политической жизни страны, новым направлением государственной политики. Создание в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 5 июля 2002 года Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах (ныне Государственный комитет по работе с диаспорой), принятие 27 декабря того же года Закона «О государственной политике, связанной с азербайджанцами, проживающими за рубежом» еще более усилили национальное единство и процесс консолидации азербайджанцев мира.

Проведенный 16 марта того же года в Баку II съезд азербайджанцев мира стал новым шагом по превращению азербайджанской диаспоры, проживающей за рубежом, в лобби, сыграл важную роль в деле доведения до мирового сообщества реалий о стране.

Состоявшийся 9 марта 2007 года в Баку I Форум руководителей азербайджанских и турецких диаспорских организаций явился важным событием в жизни всех тюркоязычных народов.

Сегодня процесс консолидации диаспоры идет еще более стремительно. Проведенное 18 декабря 2008 года в Баку заседание Координационного совета, созданного на I съезде азербайджанцев мира, принятие на заседании «Хартии азербайджанцев мира» повысили единство и организованность, укрепили связи с исторической Родиной.

День солидарности воплощает в себе чувства национального единства, любви к Азербайджану, уважения к национально-духовным ценностям, привязанности к Родине.

Азербайджанцы мира сегодня играют уже более активную роль в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни стран проживания, вносят большой вклад в расширение взаимосвязей с республикой. Одновременно благодаря поддержке Азербайджанского государства принимаются действенные меры в области налаживания плодотворного сотрудничества с диаспорами братских и дружественных народов.