Азербайджан впервые в мире разрешил на исследование комбинированного применения вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - 8 февраля Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики выдало разрешение на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания начнутся до конца февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ранее Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), AstraZeneca и «Р-Фарм» подписали Меморандум о намерениях в области профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о чем было объявлено в декабре прошлого года в присутствии Президента России Владимира Путина.

Первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года.

В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится 6 месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.

Вакцина «Спутник V» использует уникальную технологию сочетания двух различных векторов на основе аденовируса человека, которая позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций. Схема с применением двух разных аденовирусных векторов для первичной и вторичной иммунизации позволяет избежать иммунитета к первому вектору, формирующегося после первой иммунизации, и тем самым повысить эффективность второй инъекции и сформировать долгосрочный иммунитет. В том числе, благодаря этой схеме, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 90 процентов, при этом препарат полностью защищает против тяжелых случаев заболевания. Среди ведущих вакцин против коронавируса в настоящий момент только «Спутник V» обладает технологией двух различных векторов.

Вакцина AstraZeneca разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом 2-го типа). После вакцинации происходит синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию иммунного ответа на SARS-CoV-2 при возможном последующем заражении этим вирусом.