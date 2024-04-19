Азербайджан станет председателем в СВМДА

В посольстве Казахстана в Азербайджане состоялся брифинг об основных направлениях деятельности СВМДА и предстоящем председательстве Азербайджана в этой организации для представителей ведущих азербайджанских СМИ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил, что Казахстан и Азербайджан наряду с плодотворным двусторонним сотрудничеством также успешно взаимодействует и на многосторонних площадках, одной из которых является СВМДА. Дипломат подчеркнул, что казахстанская сторона, являющаяся председателем в организации в 2020–2024 годах, особо удовлетворена тем фактом, что в скором времени председательство перейдет к братскому Азербайджану.

В своем выступлении Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай сообщил, что целью его визита в Баку являются консультации по предстоящему председательству Азербайджана в СВМДА, запланированному на 2024–2026 годы. В рамках визита он провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, а также встретился с рядом других должностных лиц Азербайджана.

В частности, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан использует успешный опыт своего председательства в Движении неприсоединения в координации деятельности СВМДА.

В ходе пресс-конференции Кайрат Сарыбай подчеркнул, что основными измерениями деятельности СВМДА является культурно-гуманитарная, торгово-экономическая, экологическая, военно-политическая, гражданско-правовая сферы.

Генеральный секретарь рассказал о последних шагах, связанных с реализацией приоритетных задач Казахстана в рамках своего председательства в СВМДА, одним из которых является инициатива по созданию Совета по устойчивой взаимосвязанности в рамках СВМДА.

Он подчеркнул важность кооперации в вопросах создания устойчивой логистической инфраструктуры и региональных транспортных маршрутов, развития зеленых транспортных технологий, борьбы с изменением климата, а также решения экологических проблем Каспийского моря.

Уделив особое внимание предстоящему председательству Азербайджана в организации, Кайрат Сарыбай отметил опыт Азербайджана в вопросе постконфликтного восстановления.

— СВМДА объединяет даже те страны, которые не имеют дипломатических отношений между собой и, таким образом, является хорошей диалоговой площадкой. Я очень надеюсь, что предстоящий период азербайджанского председательства внесет свой вклад в развитие СВМДА, — отметил Генеральный секретарь.

В завершение брифинга было подчеркнуто, что председательство Азербайджана в международной организации начнется после очередной встречи министров иностранных дел государств-членов СВМДА в Баку.