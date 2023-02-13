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    Азербайджан продолжает оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Турции

    13 Февраля 2023, 17:46

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Азербайджан продолжает оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясений в Турции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Азербайджанскими спасателями в зоне землетрясений спасен 51 человек, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 613 человек. В страну прибыл второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана, оснащенный всеми видами медицинского оборудования и необходимыми средствами. За прошедшие дни в госпитале медицинские услуги были оказаны 215 лицам.

    Также, более 100 азербайджанских волонтеров отправились в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясений, распределения гуманитарной помощи и организации логистики.

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) непрерывно бесплатно обеспечивает бензином и дизельным топливом машины скорой помощи, пожарные расчеты и другие специальные транспортные средства в провинциях Хатай, Адыяман, Газиантеп, Кахраманмараш и Шанлыурфа.

    Наряду с этим, «SOCAR» оказана поддержка в эвакуации 373 граждан Азербайджана из зоны бедствия. 25 сотрудников компании, включая трех врачей, непосредственно участвуют в поисково-спасательных работах.

    В рамках благотворительной акции азербайджанский Банк ABB перечислил 1 млн манатов людям, пострадавшим от землетрясения в Турции. Средства были перечислены на счет Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при МВД Турции.

    6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в нескольких провинциях страны.

    По последним данным, число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 31 643 человек, раненых – 158 168 человек.


    Фото: Агентство Анадолу

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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