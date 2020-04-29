Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Азербайджан продлил закрытие границ

    29 Апреля 2020, 16:11

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — Оперативный штаб при правительстве Азербайджана распространил сообщение, о том, что в республике продлевается время ограничения на въезд — выезд из страны до 31 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В сообщении говорится, что в результате анализа ситуации в мире в связи с пандемией и с целью предотвращения широкого распространения вируса на территории Азербайджана было принято решение продлить до 31 мая 2020 года срок действия ограничения на пересечение азербайджанской границы наземным и воздушным транспортом, за исключением грузоперевозок и чартерных рейсов.

    Фото: report.az

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков