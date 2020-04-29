Азербайджан продлил закрытие границ

БАКУ. КАЗИНФОРМ — Оперативный штаб при правительстве Азербайджана распространил сообщение, о том, что в республике продлевается время ограничения на въезд — выезд из страны до 31 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении говорится, что в результате анализа ситуации в мире в связи с пандемией и с целью предотвращения широкого распространения вируса на территории Азербайджана было принято решение продлить до 31 мая 2020 года срок действия ограничения на пересечение азербайджанской границы наземным и воздушным транспортом, за исключением грузоперевозок и чартерных рейсов.

Фото: report.az