Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 августа

БАКУ. КАЗИНФОРМ. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлевается до 1 августа 2021 года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабинет министров.

При этом в ходе состоявшегося 25 мая заседания Оперативного штаба при Кабмине АР был озвучен ряд ожидаемых послаблений карантинного режима с 31 мая в связи с наблюдаемой положительной динамикой эпидситуации в стране.

В частности, с 31 мая отменяется ношение медицинских масок на открытом воздухе, возобновляется автобусное сообщение между районами страны, запускается работа метро.

Наряду с этим, с 10 июня власти Азербайджана открывают пляжи и крупные торговые центры, возобновляется функционирование мест поклонения, а также работа спортивных и оздоровительно-восстановительных объектов, пляжей, бассейнов на их территориях, водных аттракционов и мест спортивных игр. Работа этих мест будет разрешена в соответствии с определенными ограничениями и правилами карантина.

Как сообщалось, в Азербайджане вводят COVID-паспорта, а также сертификаты для переболевших лиц. Сегодня премьер-министр АР Али Асадов подписал решение, в котором указывается, что с 1 июля этого года минимум 80% работников сфер работы и услуг должны будут иметь COVID-паспорт или сертификат иммунитета против COVID-19.

В последние дни заражаемость коронавирусом в Азербайджане снизилась до 3%. За последние сутки в стране выявлено 203 случая инфицирования, а также восемь летальных исходов.

Напомним, на сегодняшний день полностью привито около 9% населения страны. В ближайшие дни в Азербайджан доставят вакцину Pfizer-BioNTech. Наряду со «Спутником V», в стране вакцинируют препаратами CoronaVac и AstraZeneca. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день российский препарат показывает высокую эффективность по сравнению с аналогами, при этом наблюдается низкие побочные эффекты после его применения.