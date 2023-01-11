Азербайджан может сыграть связующую роль между ЕАЭС и Ираном, Турцией - политолог

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Азербайджан может предоставить свою площадку и стать транзитной страной для ЕАЭС, а также сыграть роль связующего звена между объединением и такими странами, как Иран и Турция в будущем. Такое мнение выразил политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» и информационно-аналитического центра МГУ России Фархад Ибрагимов на мероприятии Евразийского экспертно-аналитического центра, посвященного перспективам сотрудничества Азербайджана и ЕАЭС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у Азербайджана со всеми странами ЕАЭС выстроены очень плодотворные, прагматичные и дружественные, даже немного союзнические отношения, например, с тем же Казахстаном, который являлся инициатором создания организации ЕАЭС», - отметил спикер.

Эксперт считает, что сегодня Астана могла бы посодействовать в вопросе сближения Баку с ЕАЭС.

«Двусторонние отношения Казахстана и Азербайджана находятся на уровне стратегического союзничества, поскольку это не только страны по Каспию, но и еще родственные страны по целому ряду факторов. И, конечно же, такие страны, как Казахстан, в том числе могли бы поспособствовать тому, чтобы Азербайджан в будущем проявил свой интерес стать частью Евразийского союза», - добавил Фархад Ибрагимов.

При этом, по словам политолога, речь идет не о полноценном членстве в организации.

«Это может быть, например, какой-то статус партнера по диалогу в будущем, по аналогии ШОС, либо иметь какой-то другой соответствующий статус, который поспособствовал бы тому, чтобы Азербайджан и дальше укреплял свои взаимоотношения с ЕАЭС», - заявил эксперт.

Фархад Ибрагимов отметил, что сегодня активную заинтересованность в ЕАЭС проявляют такие страны как Иран и Турция, и с географической точки зрения Азербайджан мог бы сыграть очень важную роль связующего звена между этими странами и ЕАЭС.

«Потому что, мы знаем, что Азербайджан сегодня находится в лидерах региона Южного Кавказа и стабилен с политической, экономической точки зрения. И здесь страна мог бы стать как переговорной, так транзитной площадкой для объединения», - подчеркнул он.

Комментируя выгоду от членства ЕАЭС, эксперт отметил, что, какой-либо статус Азербайджана в рамках союза подразумевает больший рост товарооборота между странами.

«Во-вторых, для таких стран региона, как Турция и Иран, проявляющих интерес к союзу, будет удобно, если Азербайджан мог бы иметь соответствующий статус.

В-третьих, это культурно-гуманитарные вопросы, например, больше азербайджанских студентов могли бы с легкостью учиться в вузах Казахстана, России и Беларуси. То есть партнерский статус в ЕАЭС дал бы гражданам Азербайджана облегченные возможности присутствовать в странах-членах союза», - резюмировал политолог, добавив, что кооперация с ЕАЭС позволяет Азербайджану также сотрудничать с такими структурами, как ШОС не только напрямую, но и в рамках какого-либо единого союзного пространства.



