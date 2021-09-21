Азербайджан изучает опыт модернизации системы госуправления Казахстана - депутат

БАКУ.КАЗИНФОРМ - Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, директор Института политических исследований Академии Управления при Президенте АР, доктор политических наук, профессор Эльман Насиров озвучил свое мнение о Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, в нынешнем Послании Президента РК четко прослеживается логика действий и последовательность Главы государства. Это касается как преемственности политики Елбасы, так и собственных стратегических и тактических действий Президента Касым-Жомарта Токаева. Азербайджану интересны инициативы Главы государства, направленные на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности системы здравоохранения, образования, совершенствование региональной политики, политическую модернизацию, защиту прав человека и другое.

«Мы разделяем мнение Президента Казахстана, так как современный мир переживает период глобализации. В настоящее время, как отмечает Касым-Жомарт Токаев, «важно, чтобы каждый гражданин ощущал плоды Независимости, главные из которых мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в будущем...», - отметил Э.Насиров, призвав быть готовым к любым вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда двигаться вперед.

Парламентарий считает, что в Послании определены четкие перспективы дальнейшего экономического развития. Глава РК Касым-Жомарт Токаев указывает стратегическую цель - усилить лидирующую роль в Центральной Азии и укрепить позиции Казахстана в мировой экономике.

«Экономика не стоит на месте, она двигается. На рынок могут влиять разные непредсказуемые факторы, как, к примеру, пандемия. И здесь со стороны экономистов нужны более реальные сценарии развития, нужно рассмотреть и научный подход к решению данных проблем», - сказал он.

По словам депутата, Касым-Жомарт Токаев особо акцентирует внимание на важные вопросы питьевой воды, транспортной инфраструктуры, государственных закупок, использования Национального фонда.

«То есть, нынешнее Послание Президента Казахстана можно рассматривать не только как документ, но и как стратегический инструмент планирования, проектирования работы всего Правительства», - поделился спикер.

По мнению азербайджанского депутата, интересным представляется также, предложения по политической модернизации, раскрывающих актуальность концепции «Слышащего государства», главный принцип которого – госаппарат должен работать в интересах граждан.

«В современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Трансферт современных цифровых технологий, внедрение элементов индустрии крайне важны не только для Казахстана, но и для всех стран постсоветского пространства, в том числе и для Азербайджана», - резюмировал Э.Насиров.

Депутат подчеркнул, что Президент РК не оставил без внимания обострение ситуации в Афганистане. По его словам, общее нарастание глобальной напряженности ставит задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения.

Фото: report.az