Азербайджан и Казахстан нуждаются в совершенствовании правового регулирования - Амир Алиев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета Бакинского государственного университета Амир Алиев в ходе международной научно-практической конференции на тему «30 лет независимости Казахстана - правовая модель Нурсултана Назарбаева как основа политической стабильности и экономического процветания» приуроченной к 30-летию Независимости РК рассказал о роли энергетического потенциала Азербайджана и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, сегодня энергетическая политика двух стран преследует долгосрочные задачи. Поэтому совместная подготовка кадров в области права является важным аспектом.

«В 2020 году между Бакинским государственным университетом и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби было подписано соглашение о программе двойного диплома в области морского энергетического права. В настоящее время успешно продолжается обучение по этой программе двойного диплома, где обучение ведется на английском языке. Мы считаем, что Азербайджан и Казахстан как морские энергетические страны нуждаются в совершенствовании правового регулирования указанных отраслей. Данная специализация также оказывает серьезную поддержку в подготовке молодых кадров», - сказал Амир Алиев.

Спикер также отметил, что совместно с казахским Национальным университетом имени аль-Фараби на юридическом факультете постоянно проводятся различные тренинги, круглые столы и семинары.

«Указанные мероприятия посвящаются различным актуальным проблемам морского и энергетического права. Хотелось бы также проинформировать, что 21-22 декабря текущего года у нас на юридическом факультете состоится международная-научная конференция на тему «Новые вызовы XXI века и современные тенденции развития юридической науки». Одним из организаторов конференции является юридический факультет КазНУ имени аль-Фараби», - сказал Амир Алиев.

Напомним, в Алматы проходит международная научно-практическая конференция на тему «30 лет независимости Казахстана - правовая модель Нурсултана Назарбаева как основа политической стабильности и экономического процветания». В работе конференции принимают участие представители высших и местных законодательных, судебных и исполнительных органов власти РК, казахстанские и международные эксперты из Германии, Финляндии, Франции, КНР, Азербайджана, России, Кыргызской Республики, а также представители институтов гражданского общества.