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    Азербайджан и Казахстан могут сотрудничать в транспортном секторе в Карабахе - советник посла

    9 Февраля 2022, 13:40

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Между Азербайджаном и казахстанской стороной может быть налажено сотрудничество в области транспортного сектора на освобожденных азербайджанских территориях. Об этом сказал советник посла Азербайджана в Казахстане Ровшан Кязимов на церемонии поставки компанией Alstom 40-го по счету грузового локомотива Prima T8 AZ8A по контракту с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    «Реализация и открытие Зангезурского коридора расширят транспортные коммуникации не только в этом регионе, но и далеко за его пределами», - подчеркнул Кязимов на церемонии , которая проходит в Нур-Султане

    По его словам, реализацию контракта между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и компанией Alstom можно охарактеризовать как важное событие в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

    Советник посла также отметил, что Азербайджан является инициатором и участником крупных международных проектов.

    «Сюда относятся проекты как энергетического сектора, так и транспортного. Кроме того, после освобождения от армянской оккупации азербайджанских территорий правительство Азербайджана приступило к восстановлению этих земель, и сегодня ведутся крупномасштабные работы. Сегодня мы имеем новые возможности и реалии в регионе Южного Кавказа», - сказал Кязимов.

    По словам главы пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Натаван Байрамовой, казахстанская сторона проявляет большой интерес к расширению грузоперевозок по железнодорожному коридору Баку - Тбилиси - Карс, транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также по коридору Восток - Запад.

    «Кроме того, наш товарооборот и грузоперевозки с каждым годом только растут, и мы видим необходимость в расширении сотрудничества в рамках международных транспортных коридоров», - сказала Байрамова.

    Отметим, что в 2014 году АЖД подписали с Alstom контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 миллиона евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производятся на СП «ЭКЗ» компании Alstom в Нур-Султане.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Экономика Транспорт Азербайджан
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