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    Азербайджан и Армения заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе

    27 Сентября 2020, 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оборонные ведомства Азербайджана и Армении в воскресенье, 27 сентября, заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии и населенные пункты, расположенные вблизи линии противостояния войск из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Информация о потерях и раненых среди гражданского населения и военнослужащих уточняется.

    По информации Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении, ранним утром 27 сентября азербайджанские вооруженные силы перешли в активное наступление по всей линии соприкосновения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Азербайджан Армения
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