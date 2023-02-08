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    Азербайджан дополнительно отправил 228 спасателей в Турцию

    8 Февраля 2023, 13:56

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Очередная спасательная команда в составе 228 человек личного состава МЧС Азербайджана направлена в провинции Турции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Помимо этого МЧС Азербайджана в район землетрясения отправило 13 грузовиков очередной партии гуманитарной помощи, которая включает палатки, постельные принадлежности, обогреватели, столы, сиденья и другое оборудование для размещения пострадавших от разрушений людей.

    «По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа спасателей МЧС Азербайджана в составе 228 человек направлена в Турцию для устранения последствий сильного землетрясения. Личный состав обеспечен необходимыми средствами для проведения поисково-спасательных работ, каких-либо временных ограничений в связи с его пребыванием в Турции нет», - сообщили в МЧС Азербайджана.

    Сообщается, что группа будет осуществлять поисково-спасательные операции в районе провинции Кахраманмараш, наиболее пострадавшей от землетрясения. К поисковым операция также привлечены специально обученные собаки.

    По данным МЧС Азербайджана, 7 февраля к поисково-спасательным работам были привлечены 420 сотрудников ведомства. В результате поисково-спасательных работ азербайджанские спасатели спасли из под завалов 16 человек, а также извлекли из под обломков и передали соответствующим структурам тела 29 человек.

    Также 7 февраля МЧС Казахстана направило группу спасателей из 41 человека (спасатели Республиканского спасательного отряда и сотрудники Центра медицины катастроф), а также три единицы аварийно-спасательной техники в турецкую провинцию. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.

    По последним данным, число жертв мощного землетрясения, которое произошло в понедельник на юге Турции увеличилось до 6 234, ранения получили 37 011 человек.


    Фото: www.aa.com.tr

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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