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    «Азбука» Ахмета Байтурсынова - вклад в образование казахского народа - глава Союза писателей Евразии

    17 Июня 2022, 21:19

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Турции совместно с международной организацией ТЮРКСОЙ, Университетом им. Хаджи Байрама Вели и Ассоциацией казахстанских студентов в Анкаре организовало круглый стол по ​​случаю 150-летия известного писателя, видного деятеля движения «Алаш» Ахмета Байтурсынова «Учитель века – Ахмет Байтурсынов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    В мероприятии приняли участия посол Казахстана Еркебулан Сапиев, председатель Союза писателей Евразии Якуп Омероглу, преподаватели университета им. Хаджи Байрама Вели Гульжанат Курмангалиева-Эржиласун и Хулия Касапоглу Ченгель, представители Анкарского центра политических и кризисных исследований (ANKASAM) Жем Коюнджу и Центра стратегического исследований Сахипкыран (SASAM) Ахмет Атамджа, представитель Казахстана в ТЮРКСОЙ Бакытжан Омаров, турецкие СМИ, а также студенты обучающиеся в Анкаре.

    Посол Е. Сапиев в своем выступлении отметил, что «независимость – это самое заветное сокровище и главное богатство народа Казахстана. История Казахстана состоит из множества ярких периодов, один из которых – это борьба за освобождение народа нашей интеллигенции и лидеров, объединившихся под знаменем «Алаша» в начале прошлого века».

    Я. Омероглу поблагодарил посольство за организацию столь важной встречи в честь 150-летия юбилея одного из лидеров национально-освободительного движения Казахстана в начале ХХ века, ученого и писателя, члена движения «Алаш Орда» Ахмета Байтурсынова. Он сказал, что А. Байтурсынов написал множество произведений для детей, одно из главных - это адаптированный арабский алфавит к казахскому языку и его первая книга «Азбука», опубликованная в 1912 году для детей, является особым вкладом в образование казахского народа.

    Г. Курмангалиева-Эржиласун и Х. Касапоглу Ченгель в своих выступлениях подчеркнули, что Ахмет Байтурсынов занимает особое место в истории Казахстана, его стихи, произведения, статьи, издание «Казахской газеты», а также произведения деятелей «Алаша» являются великим наследием тюркского мира.

    Докторант и исследователь Университета имени Хаджи Байрам Вели Е. Токтарбай подробно остановился на трудностях народного учителя А. Байтурсынова и подчеркнул, что его работа требует более детального изучения.

    В завершение круглого стола участники с большим интересом осмотрели выставку редких картин А. Байтурсынова. Также студенты вузов Анкары исполнили казахские кюи и песни.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Турция 150-летие Ахмета Байтурсынова
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