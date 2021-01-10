Азат Перуашев отдал свой голос на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев проголосовал сегодня на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев отдал свой голос на выборах на избирательном участке № 122 в Нур-Султане.

«За период предвыборной компании все максимально показали, кто на что способен. Надеюсь, что эти выборы пройдут справедливо, прозрачно. Надеюсь на то, что голоса будут подсчитаны честно. Но вопрос не только в надежде, но и в нашем участии. Как непосредственный участник процесса, мы обязаны приложить усилия и свой вклад , чтобы выборы прошли так, как они должны проходить. Безусловно , мы заинтересованы в том, чтобы защитить каждый голос, который был подан за нашу партию. У меня нет никаких сомнений, что партия «Ак жол« пройдет в Мажилис. При этом точку в этом вопросе поставит народ, избиратели «, - сказал Азат Перуашев.

На данном избирательном участке зарегистрировано 2501 избиратель.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

Голосование по выборам депутатов проводятся на 10 060 избирательных участках, образованных внутри страны и за ее пределами. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки.