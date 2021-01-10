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    Азат Перуашев отдал свой голос на выборах

    10 Января 2021, 12:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев проголосовал сегодня на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев отдал свой голос на выборах на избирательном участке № 122 в Нур-Султане.

    «За период предвыборной компании все максимально показали, кто на что способен. Надеюсь, что эти выборы пройдут справедливо, прозрачно. Надеюсь на то, что голоса будут подсчитаны честно. Но вопрос не только в надежде, но и в нашем участии. Как непосредственный участник процесса, мы обязаны приложить усилия и свой вклад , чтобы выборы прошли так, как они должны проходить. Безусловно , мы заинтересованы в том, чтобы защитить каждый голос, который был подан за нашу партию. У меня нет никаких сомнений, что партия «Ак жол« пройдет в Мажилис. При этом точку в этом вопросе поставит народ, избиратели «, - сказал Азат Перуашев.

    На данном избирательном участке зарегистрировано 2501 избиратель.

    Напомним, сегодня в Казахстане проходит голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

    Голосование по выборам депутатов проводятся на 10 060 избирательных участках, образованных внутри страны и за ее пределами. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы-2021
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