Азат Перуашев об инициативах Президента на НСОД: Сегодня невозможно развивать экономику, не развивая политику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол», депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев прокомментировал выступление Главы государства на втором заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выступление Главы государства на втором заседании Национального совета общественного доверия для Демократической партии «Ак жол» оказалось достаточно оптимистичным. Я могу выразить только респект Главе государства за целый ряд шагов не только новаторских, но и требующих определенного гражданского мужества, чтобы пойти на такие шаги. Но с другой стороны, сама ситуация сегодня такова, что уже невозможно двигать социально-экономические реформы без политической реформы», - сказал Азат Перуашев в интервью журналистам.

Лидер партии «Ак жол» подчеркнул, что политика и экономика - это две стороны одной медали.

«Сегодня невозможно развивать экономику, не развивая политику, не добиваясь либерализации политической системы. В то же время политику невозможно продвигать, не решая социально-экономические вопросы. Вчерашнее выступление Касым-Жомарта Кемелевича - это наглядное свидетельство того, что Глава государства очень четко понимает нынешнюю ситуацию, и он предложил свои решения. Я очень признателен и рад, что целый ряд поручений, данных Президентом, очень тесно перекликаются с точкой зрения, с подходами партии «Ак жол», - отметил Азат Перуашев.

В качестве примера он привел решение об институциональном закреплении статуса парламентской оппозиции.

«Один из самых очевидных примеров - это институциональное закрепление статуса парламентской оппозиции. Я могу напомнить, что партия «Ак жол», с 2012 года пройдя в Парламент, создав там фракцию, неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда парламентское меньшинство оказывалось под давлением парламентского большинства. Только мне, если про себя говорить, во время выступления неоднократно выключали микрофон, лишали слова, несмотря на наши протесты. Просто большинство говорит: «Предлагаем на этом прекратить прения». Голосуют и всё. Это касалось и других коллег. Затем, со сменой руководства Мажилиса, сегодня такой обструкции нас не подвергают, но, тем не менее, являясь парламентским меньшинством, нам приходится видеть определенные диспропорции и перекосы, которые необходимо решать законодательно. Я считаю, что вот такие базовые права парламентской оппозиции, меньшинства на выступления, на защиту, должны быть прописаны не только в регламентах Парламента, но и законодательно закреплены. Поэтому мы признательны Президенту за понимание той объективной ситуации, в которой приходится работать партиям парламентского меньшинства», - резюмировал депутат.

Напомним, вчера в Нур-Султане прошло второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.По инициативе К. Токаева в Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий. В частности, Президент считает, что при регистрации партий необходимо снизить требования по количеству членов партий до 20 тысяч.