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    Азат Оралбаев назначен акимом Ордабасинского района Туркестанской области

    3 Августа 2023, 11:53

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами районного маслихата акимом Ордабасинского района Туркестанской области назначен Азат Оралбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Оралбаев Азат Абдугалиевич родился 1983 году 21 декабря в селе Бадам Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. В 2003 году окончил гуманитарно-аграрный и экономический колледж имени Капланбек, экономист. В 2006 году окончил Алматинский экономический университет, экономист.

    Начинал трудовую деятельность в 2003 году с должности начальника отдела кадров ТОО «Батсу», Ордабасинский район, село Бадам;

    2004-2005 гг. - специалист районного отдела труда и социальной защиты населения Ордабасинского района, села Темирлан;

    2005-2006 гг. - специалист районного отдела занятости и социальных программ Ордабасинского района;

    2006-2007 гг. - главный специалист аппарата акима сельского округа Бадам Ордабасинского района, села Бадам;

    2007 г. - заместитель акима сельского округа Бадам Ордабасинского района;

    2007-2010 гг. - аким сельского округа Бадам Ордабасинского района;

    2010-2012 гг. - начальник районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Ордабасинского района, село Темирлан;

    2012-2013 гг. - заведующий аппарата акима села Темирлан Ордабасинского района;

    2013-2017 гг. - начальник аппарата акима села Темирлан Ордабасинского района;

    2017 г. - до настоящего назначения - заместитель акима района, аппарат акима села Темирлан Ордабасинского района.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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